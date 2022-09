Véhicules électriques et économie circulaire : Stellantis cultive son accent italien

(AOF) - Stellantis et son partenaire Punch Powertrain ont conclu un nouvel accord visant à accroître la production de la nouvelle génération de boîtes de vitesses électrifiées à double embrayage (e-DCT) destinées aux véhicules hybrides et hybrides rechargeables (PHEV) de Stellantis. L'installation modernisée, implantée au sein du complexe de Mirafiori à Turin, en Italie, complétera la capacité existante de Metz en France. Ces quatre dernières années, Stellantis a investi plus de 5 milliards d'euros dans ses opérations italiennes pour de nouveaux produits ou sites de production.

D'autres projets viennent accélérer la transformation électrique mondiale de Stellantis. La coentreprise 50/50 conclue entre Stellantis et Punch Powertrain, appelée e-Transmissions Assembly produit et livre des boîtes de vitesses eDCT révolutionnaires destinées à la nouvelle génération de modèles hybrides et PHEV de l'entreprise, contribuant ainsi à l'électrification des différentes marques de Stellantis au moyen de solutions propres, sûres et abordables.

Le début de la production dans le nouveau site e-Transmissions Assembly de Mirafiori est prévu pour le deuxième semestre 2024. À plein rendement, les usines de Mirafiori et Metz (France) fourniront l'ensemble des sites de production de Stellantis concernés en Europe.

Par ailleurs, l'usine de Melfi, associée au site de Sochaux en France, accueillera STLA Medium, une nouvelle plateforme électrique spécialement conçue pour le marché des véhicules électriques, avec un haut degré de flexibilité et 700 kilomètres d'autonomie attendus.

Automotive Cells Company (ACC), dont Stellantis est partenaire à hauteur du tiers, prévoit de construire une troisième usine européenne de cellules de batteries à Termoli, en modernisant un site Stellantis existant afin de soutenir la production de batteries pour véhicules électriques.

L'entreprise a également annoncé que le complexe de Mirafiori accueillera son principal hub d'économie circulaire. Prévu pour se développer ultérieurement, le hub concentrera ses premières activités sur une utilisation écoresponsable des véhicules et des pièces détachées, avec la remise en état des véhicules, le démantèlement de ces derniers et le reconditionnement des pièces avec une portée qui devrait s'étendre à l'échelle mondiale. Il permettra à l'entreprise de quadrupler le chiffre d'affaires découlant d'une durée de vie prolongée des pièces et des services, et de multiplier par 10 le chiffre d'affaires lié au recyclage en 2030 par rapport à 2021.

Il s'agit d'un modèle commercial à 360 degrés basé sur la stratégie des 4 R : réparer, réutiliser, reconditionner et recycler. Cette Business Unit indépendante devrait générer plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2030.

La Business Unit Économie Circulaire de Stellantis fait partie des sept activités rentables annoncées dans le Plan Stratégique Dare Forward 2030 qui comporte entre autres des objectifs ambitieux notamment en matière de décarbonation.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Sixième groupe automobile mondial - 3 ème américain avec 11 % de parts de marché et 2 ème européen avec 20 %, né en janvier 2021 de la fusion Groupe Peugeot-Fiat Chrysler ;

- Chiffre d’affaires de 162 Mds€ réalisé sous 14 marques - Alfa Romeo, Chrysler Citroën, DS, Jeep, Opel, Peugeot…-, essentiellement en Amérique du nord et du sud et en Europe ;

- Modèle d’affaires adaptant le groupe aux nouveaux usages des automobilistes et à l’électrification des véhicules via la transformation digitale, la culture interne de la performance (compétitivité industrielle élevée) et la responsabilité sociale ;

- Capital avec 4 actionnaires principaux : la holding de la famille Agnelli Exor pour 14,4 %, la famille Peugeot pour 7,2 %, le chinois Dongfeng pour 5,6 % et bpi France pour 5,66 %, John Elkann présidant le conseil d’administration de 11 membres et Carlos Tavares étant directeur général ;

- Situation financière saine : 59,7 Mds€ de liquidité industrielle disponible et 56 Mds€ de capitaux propres, face à une dette de 34 Mds€.

Enjeux

- Plan stratégique « Dare forward 2030 » : maintien d’un point d’équilibre à moins de 50 % des facturations et de marges opérationnelles à plus de 2 chiffres / doublement du chiffre d’affaires dont un quadruplement dans le haut de gamme, un quart réalisé ailleurs qu’en Europe et en Amérique du nord (20 Mds€ en Chine) et un tiers tiré des ventes en ligne, dès 2024, 5 Mds$ de liquidités tirées des synergies ;

- Stratégie d’innovation : hausse de la capacité des batteries à 400 GWh / association piles à combustibles/hydrogène pour les grands utilitaires / nouveau fonds de capital risque de 300 M€ pour les technologies de pointe / partenariats stratégiques -Foxconn, Archerl, Engie, Mercedes-Benz, Total, Samsung, Amazon… et et académies dans le digital & data et l’électricité ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2038 avec une réduction de 50 % d’ici 2030 : 100 % de véhicules électriques en Europe et 50 % aux Etats-Unis d’ici 2030, soit un total de 5 millions par an / nouvelle division d’économie circulaire – achat du reconditionneur Stimcar et lancement, au 2 nd semestre, d’un hub circulaire en Europe / partenariats, notamment avec Waymo (« Delivery as service » écoresponsable) ;

- Plans d’électrification et de software dotés de 30 Mds€ d’investissements d’ici 2025 ;

- Intégration du spécialiste Share now -5 millions de clients dans le monde ;

- Sécurisation de l’écosystème des batteries par 5 giga-entreprises en Europe et Amérique du nord, par partenariats et par renforcement de l’approvisionnement en hydroxyde de lithium.

Défis

- Pénuries persistantes de semi-conducteurs d’où un recul des ventes d’automobiles et des stocks en Europe ;

- Exécution des synergies –3,2 Md€ de cash net en 2021 sur 5 Mds€ attendus en 2024 ;

- Avancées des activités de financement aux Etats-Unis et en Europe, à forte rentabilité ;

- Remontée de la marge opérationnelle des activités européennes ;

- Après une hausse de 17 % des revenus et une marge opérationnelle améliorée de 270 points de base au 1 er semestre, objectif 2022 d’une marge opérationnelle à 2 chiffres et d’un flux d’autofinancement libre positif.

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.