Véhicules de combat : le groupe suédois BAE Hagglunds décroche une commande auprès de cinq pays européens

Le ministre finlandais de la Défense Antti Häkkänen lors d'une réunion au ministère de la Défense à Tokyo (Japon), le 26 octobre 2026. ( / Rie KIKUCHI )

La société suédoise BAE Systems Hägglunds, filiale du groupe britannique BAE Systems, a annoncé vendredi l'obtention de contrats d'un montant de 6 milliards de dollars (5,5 mds d'euros) pour la livraison de plus de 400 véhicules de combat CV90 à la Finlande, la Lituanie, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède.

"Cet achat renforcera considérablement les défenses des forces armées des nations participantes et augmentera l'interopérabilité et le niveau de préparation dans la région", a indiqué BAE Systems Hägglunds dans un communiqué, après la signature des contrats à Stockholm.

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, a salué sur X "l'une des plus grosses commandes jamais passées à l'industrie de défense suédoise".

"Dans le contexte sécuritaire préoccupant actuel, nous renforçons les défenses de nos pays et rendons l'OTAN plus forte", a-t-il affirmé, précisant que la part de la Suède dans cette commande s'élevait à 60 véhicules.

La Finlande avait déjà annoncé jeudi sa participation à cette commande, en indiquant qu'elle ferait l'acquisition de 160 véhicules CV90 pour un montant de 2,8 milliards d'euros.

Cela "renforcera considérablement les capacités des armées dans le Grand Nord de l'OTAN" et "permettra de réaliser des économies tout en améliorant la sécurité des approvisionnements, dans la mesure où davantage de pays utiliseront le même type d'équipement", avait alors estimé le ministre de la Défense finlandais, Antti Hakkanen.