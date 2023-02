Véhicule électrique: quelle stratégie pour les investisseurs? (Frank Goguen, BNY Mellon IM)

(AOF) - « Si l’industrie automobile se prépare depuis des années déjà à la disparition progressive des moteurs thermiques, peut-on en dire autant pour les investisseurs ? » se demande Frank Goguen, gérant de portefeuille chez Newton IM( BNY Mellon IM) après que le Parlement européen a approuvé, dans un vote final mardi 14 février dernier, le projet de réglementation mettant fin à la vente de véhicules neufs à moteur thermique en 2035.

Pour lui cette nouvelle législation " ne mettra pas en péril des secteurs entiers mais plutôt des entreprises qui feraient le choix de ne pas faire évoluer leur business model et donc de ne pas investir dans la transition ". Les constructeurs automobiles ont en effet " eu le temps de se préparer à cette évolution " et la plupart " a déjà annoncé ses objectifs en matière de production de véhicules électriques ".

" Sur le temps long, nous avons la conviction que l'ensemble des moyens de transports sera concerné à terme par une réglementation similaire " ajoute l'analyste : " aujourd'hui les véhicules de tourisme, demain les utilitaires et le ferroviaire, et dans un futur proche l'aérien et le maritime ".

Selon lui " la viabilité économique à long terme de toutes ces industries dépendra donc de leur capacité d'adaptation et de leur compréhension de ce nouvel environnement ". Il estime que les principaux bénéficiaires de cette mesure seront " les fabricants de batterie, les producteurs d'hydrogène vert et d'énergie solaire ou encore les services publics utilisant des sources d'énergie propre pour alimenter le réseau " et inversement ce seront " les industries fortement dépendantes des combustibles fossiles " qui seront les plus touchées négativement.