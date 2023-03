Véhicule électrique: les 27 valident l'interdiction des véhicules thermiques dans l'UE en 2035

Pour vaincre la résistance de l'Allemagne et débloquer le texte, qui reste inchangé, la Commission s'est engagée à ouvrir plus nettement la voie aux carburants de synthèse dans un texte dédié qui devra être validé d'ici l'automne 2024.

(AOF) - Contraindre les automobiles neuves à ne plus émettre aucun CO2, interdisant de fait les véhicules essence, diesel, et hybrides, au profit des véhicules électriques : c’est ce que prévoit le règlement validé ce lundi par les ambassadeurs des 27 pays membres à Bruxelles, comme annoncé par la présidence suédoise du Conseil de l'UE. Le texte sera mis à l’ordre du jour du Conseil des ministres de l’Énergie prévu demain mardi pour être définitivement adopté, après trois semaines durant lesquelles la réticence de l'Allemagne a empêché le processus d'aboutir.

