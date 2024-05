Véhicule électrique: Bolloré prévoit de construire une "gigafactory" de batteries

(AOF) - Vincent Bolloré prévoit de construire une usine géante de batteries via sa filiale e-mobilité Blue Solutions : c’est ce qu’a affirmé hier un porte-parole du groupe à l’AFP, confirmant une information des "Échos" Ce nouveau site pourrait voir le jour à "un carrefour logistique entre la France et l'Allemagne" à l'horizon 2030, "si les conditions sont réunies". La "gigafactory" produira des batteries dites "solides", plus autonomes que les lithium-ion, et se rechargeant plus rapidement, qui permettraient l'ouverture du marché du véhicule électrique au grand public.

Selon "Les Échos", ce projet représenterait un investissement de quelque 2,2 milliards d'euros, et pourrait produire l'équivalent de 24 gigawattheures de batteries par an d'ici à 2040, soit presque deux lignes de production de l'usine de batterie d'ACC (coentreprise entre Stellantis, Mercedes et TotalEnergies).

