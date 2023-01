Véhicule autonome : premiers roulages réussis pour le bus de Navya et Bluebus

(AOF) - Navya, spécialiste des systèmes de mobilité autonome, et son partenaire industriel Bluebus, (groupe Bolloré), spécialiste du bus électrique, annoncent les premiers roulages réussis de leur Bluebus Autonom sur le site d’essai Transpolis de Fromentaux (Ain), et confirment l’atteinte des performances attendues. Lancé en 2021, le projet Bluebus Autonom vise à développer le premier bus autonome industriel français produit en série dans le respect des standards de l’industrie automobile. Ce succès permet d’envisager une première exploitation sur sites clients dès le quatrième trimestre 2023.

Plus de trente kilomètres de roulage en mode autonome ont été effectués sur des parcours d'exploitations types, dans un espace sécurisé, permettant de valider les lois de pilotage et les interactions dynamiques entre la plateforme robotisée roulante de Bluebus et le logiciel de conduite autonome NavyaDrive.

Des cas réels de parcours types urbains, sur boucle définie avec des arrêts stations et des tests de freinage sur obstacle, ont permis de valider le comportement global du véhicule. Ce dernier a donné entière satisfaction, tant en termes de confort que de dynamique sécurisante.

