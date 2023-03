Véhicule autonome: Navya a reçu quatre offres de reprise

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Navya, société spécialiste du véhicule autonome actuellement en redressement judiciaire, annonce avoir reçu quatre offres de reprise le 16 mars 2023. Elle précise qu’à ce stade, chacune de ces offres est assortie de conditions de financement et que chaque potentiel repreneur aura jusqu’à la date butoir du 30 mars 2023 pour améliorer son offre. L’audience d’examen des offres est prévue le 4 avril. La suspension de la cotation des actions Navya, effective depuis le 25 janvier, reste maintenue.

