Vega IS et Natixis Interépargne lancent un fonds d'actifs privés pour l'épargne retraite

(Zonebourse.com) - Société de gestion experte en solutions d'épargne financière, VEGA Investment Solutions (Vega IS) et Natixis Interépargne lancent le FCPR VEGA Multi Actifs Privés, un fonds conçu pour répondre aux objectifs fixés par la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte. Grâce à sa structure Evergreen, sans échéance prédéfinie, cette solution vise à faciliter l'accès des épargnants aux marchés privés dans un cadre adapté à l'épargne salariale et retraite.

Cette loi vise à accélérer la réindustrialisation de la France et à en faire de un leader européen de l'industrie verte. L'épargne de long terme est appelée à jouer un rôle croissant dans le financement de l'économie réelle, notamment via les actifs privés.

Le FCPR VEGA Multi Actifs Privés (SFDR 8) vise à investir, à hauteur de 70%, en cible, dans des fonds d'actifs non cotés (50% minimum et jusqu'à 75% de l'actif net du fonds, maximum). Cette allocation s'appuie sur une diversification via les fonds sous-jacents de droit français entre plusieurs grandes stratégies d'investissement au sens de la loi Industrie Verte, notamment :

- le capital-investissement (private equity) via des participations dans des entreprises privées, afin d'accompagner leur développement et leur transformation ;

- la dette privée à travers des prêts ou des titres de créance non négociés sur les marchés publics, permettant de financer des entreprises en complément des circuits bancaires et des marchés obligataires traditionnels ;

- les infrastructures privées (actions et dettes) via des investissements dans des installations et services essentiels à l'économie (énergie, transport, télécommunications, etc.).

Le FCPR investira également à hauteur de 30% en cible, dans une poche d'actifs liquides constituée de parts d'OPC monétaires (25% minimum et jusqu'à 50% de l'actif net du fonds, maximum).

La stratégie du FCPR VEGA Multi Actifs Privés repose sur plusieurs piliers :

- une diversification des fonds sous-jacents de sociétés de gestion sélectionnées qui peuvent être extérieures au groupe BPCE ou juridiquement liées (sociétés affiliées de Natixis IM ou au groupe BPCE) ;

- une allocation adaptative entre capital-investissement, dette privée et infrastructures, définie selon les convictions de l'équipe de gestion de VEGA IS ;

- un processus rigoureux de sélection des fonds sous-jacents ;

- une diversification en termes de stratégies, de secteurs et de zones géographiques principalement européennes.

La durée de détention recommandée du fonds est de 8 ans avec un SRI de 6/7. Les risques exclus du calcul du SRI : risque de crédit, risque de liquidité, risque de contrepartie, risque opérationnel et risque lié aux instruments dérivés.

Le FCPR VEGA Multi Actifs Privés s'adresse en priorité aux salariés via les dispositifs d'épargne retraite collectifs proposés notamment par Natixis Interépargne, en leur offrant la possibilité de diversifier leurs investissements sur des classes d'actifs privées historiquement réservées aux investisseurs professionnels et grandes fortunes.

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