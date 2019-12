Vega IM : Une stratégie innovante pour accélérer l'impact environnemental et social des sociétés cotées

La société de gestion VEGA INVESTMENT MANAGERS annonce un partenariat stratégique avec la start-up leader en notation d'impact, IMPAK FINANCE, en vue de développer prochainement l'Investissement à Impact dans sa gestion*

*Sous réserve de l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers

Grâce à ce partenariat, VEGA Investment Managers devient pionnier de la gestion à impact et consolide sa démarche d'Investissement Socialement Responsable (ISR) qui a pris son essor en 2018, lors du lancement du « Club ESG » et du fonds VEGA Durable, l'un des premiers fonds de fonds ESG/ISR.

La société de gestion affiche ainsi son ambition d'investir dans les entreprises qui génèrent intentionnellement un impact social et environnemental positif et mesurable tout en minimisant les impacts négatifs de leurs activités.

Dans ce cadre, VEGA Investment Managers s'appuiera sur l'expertise d'impak Finance en analyse extra-financière et sur son outil propriétaire de scoring et reporting d'impact, impak IS², qui évalue et suit l'impact global au travers d'indicateurs de mesure d'impact comparables et simplifiés.

VEGA Investment Managers se dote ainsi d'une solution clé en main unique qui lui permet de comparer l'impact des entreprises entre-elles, avec précision et transparence. En associant cette expertise à son analyse fondamentale, la société de gestion cherche à privilégier les entreprises qui conjuguent et optimisent performance financière et plusvalue sociale et/ou environnementale. La pertinence des bilans extra-financiers produits par impak IS² réside dans son approche holistique, qui prend en compte l'ensemble des impacts positifs et négatifs des activités d'une entreprise par rapport à son chiffre d'affaires.

Le marché de l'investissement à impact, estimé à 455 milliards d'euros en 2018, attire un nombre croissant d'investisseurs soucieux de mettre leurs capitaux au service de changements sociétaux. Le partenariat entre VEGA Investment Managers et impak Finance répond à cette mutation en offrant au marché, une analyse transparente et novatrice de nature à favoriser la transformation des entreprises. Ainsi, il devient possible de contribuer à la création de richesse sociale et environnementale, par l'investissement.

Marc Riez, Directeur général de VEGA Investment Managers a commenté : « Nous sommes à l'écoute de nos investisseurs. Ce partenariat préserve notre philosophie d'investissement « Valeurs de Croissance », ADN de notre société, tout en répondant à une demande grandissante en faveur d'une mesure tangible et transparente de l'impact, qui va audelà de la seule intégration des critères ESG dans notre process de gestion ».

Paul Allard, Président et Chef de la direction d'impak Finance a complété « Grâce à notre expertise et à la philosophie d'investissement de VEGA IM, ce partenariat constitue un tournant dans le secteur de la finance car il remet le pouvoir dans les mains des investisseurs en leur permettant de combiner profitabilité et impacts positifs réels là où les besoins sont les plus criants ».



A propos de la société VEGA Investment Managers

En 25 ans, VEGA Investment Managers est devenu le pôle d'expertise de gestion patrimoniale du Groupe BPCE - 2ème groupe bancaire en France. Filiale de Natixis Wealth Management, son ADN est résolument lié à la gestion de fortune.

Véritable assembleur de talents, VEGA IM conçoit des solutions financières sur mesure grâce à ses 3 métiers fondamentaux : la Gestion Collective, la Gestion Sous Mandat et la Sélection de fonds en architecture ouverte. Fort de son expérience auprès d'investisseurs institutionnels et de grands clients privés, VEGA IM décline ses allocations d'actifs performantes et résilientes auprès de ses clients. La société est particulièrement reconnue pour son expertise sur les marchés européens et son style de gestion « croissance ». VEGA IM est pionnière de l'architecture ouverte et passe au crible plusieurs centaines de fonds d'investissement pour diversifier les portefeuilles sur toutes les classes d'actifs.

Depuis 2018, la société a développé une expertise sur la sélection de fonds prenant en compte les critères ESG.

Composé de 63 collaborateurs*, VEGA IM reste une structure à taille humaine ; grâce à leur expérience de plus de 20 ans des marchés financiers, les 30 analystes-gérants* mettent leurs convictions au service d'une gestion active. Leur proximité avec les investisseurs est réelle : ils les accompagnent en moyenne pendant 19 ans. Avec 8,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion*, VEGA IM prouve la pertinence de sa philosophie de gestion, responsable & responsive.

*Chiffres au 31 octobre 2019.

Pour en savoir plus, visitez www.vega-im.com



A propos de la société impak Finance

La start-up canadienne impak Finance, qui possède une filiale en France, s'est donnée pour mission de diriger le capital vers l'économie d'impact. Elle a développé impak IS², une solution de scoring et de reporting d'impact qui s'appuie sur l'Impact Management Project et les 17 Objectifs de développement durable de l'ONU. Cette solution permet aux investisseurs professionnels de choisir des investissements sur la base des impacts positifs qu'ils génèrent, à la fois du point de vue environnemental et social. impak IS² offre également un classement des entreprises selon leur Score impak et elle génère un bilan extra-financier global comportant les deux types d'impact, positif et négatif. impak Finance a par ailleurs développé la famille d'Indices impak basés sur le Score impak ainsi que sur d'autres éléments de la base de données impak.

Pour en savoir plus, visitez https://www.impak.eco/fr/investor/



Contacts presse

VEGA Investment Managers

Leslie DAHAN

leslie.dahan@vega-im.com

impak Finance

Stéphanie BERNIER-MONZON

stephanie.bernier-monzon@impakfinance.com