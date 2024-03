VAZIVA ANNONCE L’ADMISSION DE SES TITRES SUR EURONEXT GROWTH®PARIS

Vaziva, société spécialisée dans les avantages salariés, franchit une étape majeure en passant du compartiment Euronext Access au segment Growth. Vaziva propose une solution innovante de dématérialisation des dotations sociales pour les Comités socio-économiques (CSE) et les organes RH. Grâce à leur expertise, Vaziva facilite la gestion et l'utilisation des avantages sociaux pour les entreprises et leurs employés. Cette transition vers le segment Growth renforce la position de Vaziva en tant que leader du secteur, prêt à accompagner les entreprises dans leur évolution vers une gestion moderne et efficace des avantages salariés.