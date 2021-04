Vauban IP acquiert un portefeuille d'actifs brownfield

(AOF) - Vauban Infrastructure Partners, affilié de Natixis Investment Managers, a annoncé l'acquisition par l'un de ses fonds d'investissement, d'un portefeuille d'actifs brownfield composé de 6 contrats PPP/concession d'actifs situés en Espagne auprès de son partenaire industriel FCC.

" Grâce à cette acquisition et les participations préexistantes de ses fonds d'investissement sous gestion dans les actifs de ce portefeuille, Vauban détient un contrôle et une un poids de taille dans la gouvernance sur les sociétés du portefeuille créant ainsi de la valeur partagée et durable pour toutes les parties prenantes ", explique le gestionnaire d'actifs.