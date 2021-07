Vauban Infrastructure Partners renforce son expertise dans le secteur ferroviaire

(AOF) - Vauban Infrastructure Partners a annoncé la nomination de Patrick Jeantet en tant que Senior Advisor dédié au secteur ferroviaire. Le gestionnaire d'actifs croit en une forte dynamique dans le secteur du ferroviaire et bénéficie d'un positionnement stratégique en tant qu'investisseur de premier plan en matière d'infrastructures de mobilité. Vauban compte 15 ans d'expertise dans le secteur et plus de 1,6 milliard d'euros investis dans les actifs de transport (lignes de métro, lignes ferroviaires à grande vitesse, autoroutes et parkings).

Patrick Jeantet dispose de plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie. . En 2013, il devient Directeur Général adjoint d'Aéroports de Paris (ADP) puis Vice-président du groupe SNCF et Président-directeur général de SNCF Réseau de 2016 à 2020. Patrick Jeantet a également été Président du directoire du groupe Keolis de janvier à juin 2020. Patrick est diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.