Vauban Infrastructure Partners noue un partenariat avec Carbone 4

(AOF) - Dans un monde en transition vers une économie résiliente et décarbonée, il est crucial que les acteurs du financement des infrastructures soient dotés d'outils opérationnels et partagés pour contribuer à la neutralité carbone et à la maitrise des risques climatiques. À la suite de ce constat, Vauban Infrastructure Partners et Carbone 4 (cabinet de conseil spécialisé dans les stratégies de décarbonation et l'adaptation au changement climatique) ont noué un partenariat dédié au développement d'une méthodologie d'analyse des risques climatiques physiques en Amérique du Nord.

Cette initiative commune est basée sur la méthodologie CIARA (Carbon Impact Analytics for Real Assets), visant à développer des indicateurs clés de performance touchant les deux préoccupations climatiques suivantes : la décarbonation et la résilience des entreprises.

" Le développement de ce nouveau partenariat avec Carbone 4 nous permettra d'aligner la méthodologie de calcul de l'impact climatique de nos actifs en portefeuilles à l'échelle mondiale, ce qui représente une nouvelle étape importante dans l'avancement de nos plans stratégiques pour le climat dans l'ensemble de notre portefeuille ", a déclaré Gwenola Chambon, Directrice Générale et co-fondatrice de Vauban Infrastructure Partners.