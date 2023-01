Vauban Infrastructure Partners finalise l’acquisition d’un portefeuille de trois parcs éoliens

(AOF) - Vauban Infrastructure Partners annonce la finalisation de l’acquisition de 100 % de Nordic Renewable Power Holding (“ NRPH AB ”), auprès de Green Investment Group. NRPH AB est un portefeuille de trois parcs éoliens situés dans des pays scandinaves. Les trois parcs éoliens, totalisant 40 éoliennes pour une capacité cumulée d’environ 170MW, sont pleinement opérationnels. Les éoliennes ont été fournies par les acteurs internationaux de premier plan Siemens Gamesa Renewable Energy et Vestas.

Le portefeuille s'appuie sur un cadre contractuel solide constitué de contrats d'exploitation et de vente d'électricité à long terme avec des contreparties reconnues pour leur expertise dans le secteur et leur excellente solvabilité. Les parcs éoliens bénéficient d'une localisation attractive dans les zones NO2 et SE3 du Nord Pool, considérée comme très efficiente du point de vue des coûts et du rendement en électricité.

Le portefeuille de parcs éoliens renforce l'engagement de Vauban en faveur de la transition énergétique ainsi que sa présence dans les pays nordiques. De plus, le projet présente plusieurs caractéristiques clés qui en font un investissement attractif : il s'inscrit dans la stratégie de CIF IV puisque c'est un actif essentiel situé dans des pays stables et notés AAA pour lequel la visibilité à long terme sur les flux de trésorerie est élevée.

Le projet présente également des caractéristiques ESG fortes en ligne avec les objectifs SFDR de CIF IV car il augmente la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial et contribue à fournir des solutions énergétiques durables aux collectivités locales et aux acteurs industriels.