Vauban Infrastructure Partners annonce la vente secondaire du fonds Greenfield FIDEPPP 2

(AOF) - Vauban Infrastructure Partners annonce la vente secondaire du fonds Greenfield Fonds d'Investissement et de Développement des Partenariats Publics Privés 2 (FIDEPPP 2) qui avait été lancé en 2012. Une procédure compétitive conduisant à la vente de 100% des parts du Fonds a été organisée avec succès. Les acheteurs, menés par Stafford Capital Partners, sont des fonds d'investissement gérés par Ares Management, Nordea Asset Management ainsi que d'autres investisseurs institutionnels.

Les parts du Fonds sont acquises par un véhicule nouvellement créé " Core Infrastructure Fund Prime SCP SICAV- RAIF " (CIF Prime), dont la gestion – et celle de FIDEPPP 2, seront assurées par Vauban.

A son lancement en avril 2012, la stratégie d'investissement de FIDEPPP 2 était axée sur les projets d'infrastructure Greenfield ainsi que sur les entreprises d'infrastructures situées en France. Le portefeuille FIDEPPP 2 est composé de 15 investissements répartis dans des secteurs variés tels que les infrastructures digitales, sociales, de transition énergétique et de mobilité en France.

Après 10 ans de développement soutenu par le Fonds, ses actifs, comme les concessions de fibre optique, les PPP universitaires, les activités de compteurs intelligents, sont arrivés à maturité.

La finalisation de la vente secondaire permet d'afficher une excellente performance de gestion pour Vauban offrant aux investisseurs historiques de FIDEPPP 2 une fenêtre de liquidité attractive et donnant accès aux acheteurs secondaires à un portefeuille entièrement déployé, diversifié et bénéficiant : de fortes protections contre l'inflation ; d'un rendement stable et régulier sur le long terme ; et de possibilités de création de valeur déjà identifiées.