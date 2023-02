Vauban Infrastructure Partners annonce la clôture du refinancement d’Altiservice

(AOF) - Vauban Infrastructure Partners, par l'intermédiaire de son fonds BTP Impact Local, annonce la clôture du refinancement d'Altiservice. Fondée en 1990 en tant que filiale de Suez puis Engie et acquis en 2019 par BTP Impact Local, cette société française est dédiée à la gestion de stations de ski et de lignes de transport urbain par câble.

Altiservice est attributaire des contrats de concession des deux plus grandes stations de ski des Pyrénées, Font-Romeu Pyrénées 2000 et Saint-Lary, où Altiservice est responsable de la gestion de toutes les infrastructures (hiver comme été), ainsi que de leur conception, financement, construction et maintenance. Altiservice gère également la préparation et la sécurisation du domaine skiable (en ce compris la production de neige de culture), ainsi que la billetterie, le marketing et la communication des stations.

Pendant l'épidémie de Covid-19, Altiservice a finalisé l'extension jusqu'en 2039 du contrat de concession de Saint-Lary, ce via la mise en place d'un programme d'investissements dédié à la réduction de l'empreinte carbone de la station, à l'optimisation de la gestion et avec pour ambition de maintenir les plus hauts standards de sécurité. Ce plan d'investissements vise également à grandement accroître l'attractivité quatre-saisons de la station, avec un accent mis sur les activités été. Les nouvelles remontées de la station ont été inaugurées par Altiservice le 28 janvier dernier, en présence des élus et des parties- prenantes locales.

Le début d'année 2022 a été particulièrement dynamique pour Altiservice, qui a également signé le renouvellement de sa concession de Font-Romeu Pyrénées 2000 jusqu'en 2047. Comme à Saint-Lary, la Société va allouer des investissements substantiels à la modernisation des remontées et du domaine skiable au cours des prochaines années. Ces investissements viseront à optimiser les équipements de la station d'un point de vue environnemental, mais aussi dans un but de confort et de performance accrue. Un focus spécifique a été mis sur la diversification avec des investissements grand public quatre saisons.

Au total, les deux programmes d'investissements s'étaleront jusqu'en 2026, pour un montant cumulé d'environ 51 millions d'euros.

Le financement senior d'Altiservice a été signé le 30 novembre 2022, avec un pool bancaire composé de la Caisse d'Epargne Midi Pyrénées et Crédit Agricole Pyrénées Gascogne en tant que co-arrangeurs, ainsi que Crédit Agricole Sud Méditerranée, Banque Populaire Sud, Banque Palatine et BPI France. Ce financement bancaire intègre des facilités seniors de 38 millions d'euros, un crédit de réserve service de la dette de 5,15 millions d'euros et un crédit relais TVA de 4 millions d'euros. Une ligne complémentaire de financement junior a également été levée auprès du Fonds Tourisme Occitanie, géré par MCapital.