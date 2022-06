Vauban Infrastructure Partners acquiert Wascosa au côté de Swiss Life Asset Managers

(AOF) - Swiss Life Asset Managers et Vauban Infrastructure Partners poursuivent leurs investissements dans le marché du transport ferroviaire, durable et respectueux de l’environnement, avec l’acquisition de Wascosa, l’un des principaux propriétaires et gestionnaires indépendants de wagons de marchandises en Europe.

Un consortium, composé des fonds d'investissement gérés par Swiss Life Asset Managers et Vauban Infrastructure Partners, a acquis Wascosa Holding AG, auprès de Philipp Müller et de sa famille, y compris les entités opérationnelles du groupe.

Cette opération fait suite à l'acquisition déjà réalisée conjointement par les deux sociétés, en novembre et décembre 2021 dans le cadre d'une offre publique d'achat, de 88% du capital d'Aves One AG, une société allemande propriétaire de wagons de marchandises.

Fondé en 1964 et basé à Lucerne en Suisse, Wascosa est l'un des plus grands gestionnaires indépendants de wagons. Actif dans plus de 20 pays en Europe, l'entreprise gère une flotte de 15 000 wagons, servant plus de 230 clients à travers le monde.

Christoph Manser, Responsable d'Infrastructure Equity International chez Swiss Life Asset Managers, a déclaré : " Le secteur ferroviaire européen représente une part importante de notre portefeuille d'infrastructures et offre à nos investisseurs des investissements attrayants et respectueux des normes ESG. Wascosa est un pionnier innovant et leader dans le secteur ".