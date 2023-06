Vauban en négociations exclusives pour acquérir Coriance avec le soutien de la CDC

(AOF) - Le consortium constitué par Vauban Infrastructure Partners (Vauban), à hauteur de 50,1%, et la Caisse des Dépôts (CDC) à hauteur de 49,9 % est entré en négociations exclusives avec Igneo Infrastructure Partners en vue de l’acquisition de la totalité du capital de Coriance. Cette société créée en 1998 construit, développe, et exploite des réseaux de chaleur et de froid urbains alimentés localement et majoritairement par des énergies renouvelables et de récupération pour accompagner durablement les collectivités locales et les industries dans leur transition énergétique.

Avec un portefeuille de plus de 40 réseaux en France, Coriance est le troisième acteur du marché français. La société s'appuie sur une capacité de production thermique de plus de 1,8 GW, et fournit de la chaleur à l'équivalent d'environ 225 000 logements en France.

Vauban souligne que les réseaux de chaleur et de froid sont appelés à connaître une forte croissance dans les années à venir, en cohérence avec les objectifs des politiques publiques française et européenne : ils constituent un levier puissant d'initiative territoriale, dans la perspective de l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050, ainsi que de la fourniture d'énergie produite localement, à un prix stable et attractif pour les usagers.