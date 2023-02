Vatel Direct poursuit sa dynamique de croissance

(AOF) - Filiale à 100% de Vatel Capital, la plateforme de financement obligataire participatif, Vatel Direct, annonce avoir levé plus de 66 millions d'euros depuis sa création en 2016. Malgré la prudence des investisseurs face à un contexte économique et financier incertain, Vatel Direct a maintenu un " très bon niveau d’activité en 2022 ", enregistrant une collecte de 11,4 millions d'euros, en croissance de plus de 20% par rapport à 2021.

A fin décembre, les fonds levés par la plateforme depuis sa création en 2016 atteignaient 66,1 millions d'euros, sachant que 47,3 millions d'euros ont d'ores et déjà été remboursés. Les sommes collectées ont permis de financer 50 projets durant la même période. Le tout avec un coût du risque faible de 0,81% qui se place parmi les meilleurs du secteur.

Vatel Direct, qui compte désormais 1700 membres actifs et une trentaine de CGP prescripteurs, récolte les fruits d'une stratégie reposant notamment sur une forte sélectivité des dossiers avec 10 à 12 projets maximum retenus par an ; des taux de rendements attractifs oscillant entre 7 et 9% ; un système de remboursement mensuel des intérêts et du capital permettant de mieux sécuriser l'investissement.