Vatel Capital lance son offre IR 2022

(AOF) - Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l'investissement dans les PME cotées et non cotées, annonce le lancement de son offre IR 2022 permettant aux investisseurs de se positionner sur une gamme variée et complémentaire de placements. Les différents supports d'investissements proposés par Vatel Capital dans le cadre de sa campagne IR ont pour sous-jacents des actifs solides (PME innovantes et rentables, fleurons de l'économie corse, économie ultramarine), assure la société de gestion.

Le FCPI Dividendes Plus n°10 a ainsi pour objectif d'être investi à hauteur de 100% dans des petites et moyennes entreprises innovantes, sélectionnées notamment suivant des critères de maturité, de rentabilité, de potentiel de développement et sur leur capacité à verser des dividendes. Parmi les secteurs d'activité susceptibles d'être privilégiés, on peut citer l'industrie innovante (énergie, secteur naval, matériaux), la santé et le numérique.

Le FIP Corse Kallisté Capital n°15 a pour principal objectif d'investir à hauteur de 100 % dans une quinzaine de PME familiales corses, principalement dans le cadre d'opérations de capital développement et de transmission, pour des tickets unitaires compris entre 0,5 et 2,5 M€. Vatel Capital porte une attention spécifique à quelques secteurs particulièrement dynamiques en Corse : santé/dépendance, énergies renouvelables, tourisme, services aux entreprises, et agroalimentaire. Au total, depuis 2008, les FIP corses gérés par Vatel Capital ont investi dans près d'une centaine de PME corses.

Quant au FIP outremer Mascarin Capital n°4, celui-ci s'appuie sur un vaste réseau de plus de 30.000 TPE et PME basées en outremer, et l'expertise sectorielle de Vatel Capital pour financer des projets de développement dans des secteurs comme l'agroalimentaire, le tourisme, les énergies renouvelables ou encore les services aux entreprises. Ce fonds a vocation à investir dans des entreprises composant l'économie ultra-marine mais ne fait l'objet d'aucune contrainte sectorielle dans sa documentation légale.