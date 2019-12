Vatel Capital cède sa participation dans Corsica Optimum 2

Pour Vatel Capital, cet investissement a permis aux fonds de dégager un taux de rendement interne total de près de 9% sur 9 ans et d'organiser également la liquidité du FIP Corse Kallisté Capital n°3 en vue du remboursement du solde attendu dans les 12 prochains mois mais aussi du FIP Corse Kallisté Capital n°2 qui est en cours de liquidation.

Les FIP Corse de Vatel Capital ont investi fin 2010 dans Corsica Optimum 2 pour accompagner son développement insulaire. Son capital était jusqu'à présent détenu conjointement par un acteur industriel, des personnes physiques et les fonds gérés par Vatel Capital.

(AOF) - Vatel Capital a annoncé cession par ses FIP Corse Kallisté Capital n°2 et n°3 de leur participation dans Corsica Optimum 2. Cet investissement a permis de dégager un taux de rendement interne total de près de 9%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.