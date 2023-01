Vatel Capital annonce une collecte de 80 millions d'euros en 2022

(AOF) - Vatel Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans l'investissement dans les PME cotées, non cotées et les actifs tangibles (forets et Terres agricoles), a connu une bonne croissance de ses encours en 2022 avec désormais près de 500 millions d'euros sous gestion, en hausse de 14% à périmètre constant. La société a collecté 80 millions d'euros l'année dernière. Dans un contexte économique et géopolitique chahuté, Vatel Capital est à nouveau parvenue à faire croître son activité sur l'ensemble de ses gammes de produits.

La société a amélioré le référencement de ses Fonds, grâce à une gamme variée et complémentaire de placements sur lesquels l'équipe affiche une forte expertise et d'excellentes performances historiques. Vatel Capital a ainsi dépassé la barre des 1000 partenaires distributeurs et vu son niveau de collecte nette afficher une hausse de 14%, propulsant ses encours sous gestion proche des 500 millions d'euros.