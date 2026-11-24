La société immobilière belge a acquis un bien commercial valorisé à 12 millions d'euros dans le centre historique de Cordoue.

Entièrement loué à l'enseigne espagnole de cosmétiques Druni, cet actif génère un revenu locatif annuel de 0,72 million d'euros, soumis à une indexation annuelle. Le rendement initial brut ressort à 6% et devrait encore progresser à la suite de l'indexation prévue en janvier 2027.

Les frais liés à cette acquisition s'élèvent à 0,3 million d'euros. Cette opération "s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de croissance sélective et durable sur nos marchés historiques", a déclaré Sven Bosman, directeur général de Vastned.