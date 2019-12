Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Varta : profite de l'analyse positive de Berenberg Cercle Finance • 13/12/2019 à 16:37









(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de +2% après l'analyse de Berenberg. Le bureau d'études allemand, a confirmé ce matin son conseil d'achat sur l'action allemande Varta, tout en relevant son objectif de 115 à 125 euros. Après avoir échangé avec la direction financière, les analystes se montrent plus positifs encore sur la rentabilité de la division Microbatteries, en lien avec l'accroissement de la production actuellement en cours. En outre, Varta recherche comment accélérer encore sa montée en puissance, rapporte une note.

Valeurs associées VARTA XETRA +2.19%