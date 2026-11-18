Variational a annoncé mercredi avoir levé 110 millions de dollars lors d'un tour de table, qui a valorisé la plateforme de produits dérivés basée sur la blockchain à 1,5 milliard de dollars.
Les plateformes cryptos se sont diversifiées au-delà des jetons numériques pour s'étendre au trading, basé sur la blockchain, d'actions, de matières premières et d'autres actifs traditionnels.
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Ce tour de table de série B a été mené par Bain Capital Crypto et a bénéficié de la participation de Dragonfly, HSG et Peak XV, entre autres.
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La plateforme Omni de Variational propose des opérations à effet de levier sur plus de 550 marchés, tant cryptos que traditionnels.
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Omni a traité plus de 475 milliards de dollars de volume depuis son lancement début 2025 et affiche 1,3 milliard de dollars de positions ouvertes, a indiqué la société.
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Le secteur des actifs numériques a bénéficié d’un environnement réglementaire plus favorable sous l’administration Trump
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Backpack a annoncé en début de semaine que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine avait approuvé sa “première bourse américaine de produits dérivés basée sur la blockchain”
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Cela ouvre la voie à des transactions 24 heures sur 24 sur des contrats à terme perpétuels à effet de levier sur cryptomonnaies, ou “perps” — des produits dérivés sans date d’échéance traditionnelle, permettant aux traders de conserver leurs positions indéfiniment sans avoir à renouveler leurs contrats
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Ces produits à haut risque ont jusqu’à présent été négociés principalement sur des plateformes situées en dehors des États-Unis, Hyperliquid s’imposant comme la plus grande place de marché “on-chain”
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