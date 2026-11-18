Variational valorisée à 1,5 milliard de dollars lors d'un tour de table mené par Bain

Variational a annoncé mercredi avoir levé 110 millions de dollars lors d'un tour de table, qui a valorisé la plateforme de produits dérivés basée sur la blockchain à 1,5 milliard de dollars.

Les plateformes cryptos se sont diversifiées au-delà des jetons numériques pour s'étendre au trading, basé sur la blockchain, d'actions, de matières premières et d'autres actifs traditionnels.