Varenne Capital se renforce en Asie

(AOF) - Varenne Capital Partners se renforce en Asie grâce à un partenariat exclusif avec la société Alternative Capital Enterprises PTE Ltd (ACE), basée à Singapour. Dans le cadre de cet accord, ACE introduira la gestion Varenne auprès des investisseurs institutionnels en Asie et plus particulièrement au Japon, le troisième marché institutionnel du monde principalement grâce aux fonds de pension publics et privés. ACE y connaît un fort développement depuis 6 ans.

Au sein de Varenne Capital Partners, Florent Bersani, analyste gérant, et François Bazin, directeur du développement international, ont été chargés de seconder l'équipe de ACE à Tokyo. En effet, tous deux possèdent une expérience universitaire ou professionnelle dans ce pays.