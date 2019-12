Varenne Capital Partners se renforce en Asie grâce à un partenariat exclusif avec Alternative Capital Enterprises Pte Ltd (ACE)

Après avoir développé avec succès son activité en Europe continentale et à Londres, Varenne Capital Partners se renforce en Asie grâce à un partenariat exclusif avec la société Alternative Capital Enterprises Pte Ltd (ACE) basée à Singapour.

Dans le cadre de cet accord, ACE introduira la gestion Varenne auprès des investisseurs institutionnels en Asie et plus particulièrement au Japon, le troisième marché institutionnel du monde, principalement grâce aux fonds de pension publics et privés. ACE y connait un fort développement depuis plus de 6 ans.

David Mellul, Directeur Général de Varenne Capital Partners, commente : "Nous sommes ravis de cette association avec ACE dont nous connaissons les fondateurs depuis plus de 15 ans. Nous apprécions fortement la qualité du travail fourni par leurs équipes."

Shinichi Ebata, CEO de ACE Japan ajoute : "Nous sommes certains que la gestion Varenne répond parfaitement au profil de rendement / risque dont les investisseurs japonais ont besoin après une très longue période de taux négatifs."

Au sein de Varenne Capital Partners, Florent Bersani, analyste gérant, et François Bazin, directeur du développement international, ont été chargés de seconder l'équipe de ACE à Tokyo. En effet, tous deux possèdent une expérience universitaire ou professionnelle dans ce pays.

"Nous sommes très heureux de représenter Varenne dans ce nouveau chapitre de son développement international. Après un premier roadshow en novembre 2019, nous apprécions encore davantage les compétences de l'équipe ACE sur le terrain et sommes convaincus que la complémentarité de nos équipes donnera d'excellents résultats."



A propos de VARENNE CAPITAL PARTNERS

Varenne Capital Partners est une société de gestion de portefeuille indépendante dont l'ambition est de fournir aux investisseurs des performances d'excellence, dans la durée, avec le minimum de prise de risque nécessaire pour les obtenir.

Pour ce faire, les équipes de Varenne Capital Partners développent et associent plusieurs moteurs de performance : Long Actions, Short Actions, Situations Spéciales et Couvertures Macro. La gestion de Varenne Capital Partners repose sur une activité de recherche entièrement propriétaire fondée sur un processus d'investissement structuré et formalisé.

En plus de la valeur ajoutée de sa gestion financière, la société a mis l'accent sur l'excellence de son infrastructure opérationnelle, de la gestion des risques et de la qualité des Relations Investisseurs au moyen d'un département dédié.

Varenne Capital Partners est enregistrée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, sous le numéro GP-06 000004 et gère une gamme de véhicules d'investissement UCITS et FIA.



A propos de ALTERNATIVE CAPITAL ENTERPRISES PTE Ltd (ACE)

ACE est un agent de placement alternatif basé à Tokyo et Singapour.

ACE a une forte expertise sur toutes les classes d'actifs alternatifs (Hedge funds, Private Equity, Immobilier, Actifs réels- forêt, agriculture, Infrastructure) .

L'équipe est constituée de professionnels aguerris et représente de manière exclusive un nombre limité de gérants sélectionnés pour la qualité de leurs équipes, de leur stratégie et de leur track record.



