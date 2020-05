Varenne Capital Partners annonce la publication de sa Politique d'Investissement Responsable. Cette Politique présente la ligne de conduite environnementale, sociétale, de diversité, d'égalité des chances et de gouvernance qui prévaut dans la gestion de Varenne Capital Partners.

Pour ce qui est des actifs gérés par Varenne Capital Partners, chaque titre candidat à l'achat pour le moteur de performance « Enterprise Picking » est soumis à une analyse ESG portant sur une quarantaine de critères, revue par le Comité d'Investissement au même titre que l'analyse de la stratégie de l'entreprise et de ses perspectives financières. Ceci s'applique à tous les fonds gérés par Varenne Capital Partners. Le moteur « Entreprise Picking » étant le socle de la gestion, cela implique qu'une partie très significative des actifs de la société est soumise à une analyse ESG.

Forts de ces convictions et de leur formalisation dans sa Politique d'Investissement Responsable, Varenne Capital Partners a signé les « Principles for Responsible Investment », s'engageant ainsi à contribuer à un avenir durable aux côtés de ses clients, de ses partenaires et de ses pairs.

Giuseppe Perrone, Président de Varenne Capital Partners, déclare : « Chez Varenne Capital Partners, nous sommes convaincus que l'investissement responsable et la responsabilité d'entreprise sont essentiels pour notre développement harmonieux à long terme, celui de nos clients, de nos employés et plus largement celui de la société. Les principes présentés dans note Politique d'Investissement Responsable sont la clé de voûte de notre culture, et les moteurs de nos valeurs que sont l'excellence, l'esprit d'entreprise, et la rigueur. Nous voulons que les collaborateurs de Varenne se voient non seulement comme des financiers mais aussi comme des acteurs proactifs du changement. »

David Mellul, Directeur Général de Varenne Capital Partners, ajoute : « Nous sommes convaincus que les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont des éléments de risque qui, s'ils ne sont pas gérés correctement par les entreprises, peuvent modifier leur profil et leur qualité financière. Par conséquent, la revue ESG fait partie des responsabilités de l'analyste qui étudie une entreprise et n'est volontairement pas confiée à une équipe séparée. »



A propos de VARENNE CAPITAL PARTNERS

Varenne Capital Partners est une société de gestion de portefeuille indépendante dont l'ambition est de fournir aux investisseurs des performances d'excellence, dans la durée, avec le minimum de prise de risque nécessaire pour les obtenir.

Pour ce faire, les équipes de Varenne Capital Partners développent et associent plusieurs moteurs de performance : Long Actions, Short Actions, Situations Spéciales et Couvertures Macro. La gestion de Varenne Capital Partners repose sur une activité de recherche entièrement propriétaire fondée sur un processus d'investissement structuré et formalisé.

En plus de la valeur ajoutée de sa gestion financière, la société a mis l'accent sur l'excellence de son infrastructure opérationnelle, de la gestion des risques et de la qualité des Relations Investisseurs au moyen d'un département dédié.

Varenne Capital Partners est enregistrée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, sous le numéro GP-06 000004 et gère une gamme de véhicules d'investissement UCITS et FIA.





