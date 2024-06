Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vår Energi: licence de stockage de CO2 en mer du Nord information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 10:35









(CercleFinance.com) - Vår Energi a annoncé aujourd'hui avoir obtenu une licence de stockage de CO₂ en mer du Nord, en partenariat avec OMV Norge AS et Lime Petroleum Norway AS.



Le ministère norvégien de l'Énergie a attribué à Vår Energi une licence de stockage de carbone dans la zone Iroko.



Cette zone a le potentiel de stocker jusqu'à 7,5 millions de tonnes de CO₂ par an pendant au moins 30 ans, soit un total d'environ 215 millions de tonnes.







