Le groupe pétrolier et gazier norvégien a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir les activités amont de ConocoPhillips en Norvège, ainsi que ses participations dans les infrastructures associées en Norvège et au Royaume-Uni, dont la zone du Grand Ekofisk et le terminal de Teesside. L'opération est valorisée à 4,425 milliards de dollars en valeur d'entreprise sur la base d'une date économique fixée au 1er janvier 2026.

Le montant net à décaisser lors de la finalisation, attendue vers la fin du premier trimestre 2027, est estimé à environ 2,5 milliards de dollars, après prise en compte de la trésorerie générée par les actifs depuis le début de l'année 2026 et des ajustements habituels. L'acquisition est financée par la liquidité disponible de Vår Energi (7,5 milliards de dollars au 30 septembre 2026) et la trésorerie de l'entité acquise, bien que le groupe envisage également une éventuelle levée de fonds propres selon les conditions de marché, tout en maintenant Eni S.p.A comme actionnaire majoritaire.

Combinée à son rapprochement précédemment annoncé avec BlueNord, cette transaction conforte Vår Energi dans son statut de premier producteur indépendant d'exploration-production en Europe et le place parmi les trois plus grands producteurs indépendants offshore au monde.

Le groupe anticipe entre 700 millions et 1 milliard de dollars de synergies opérationnelles, commerciales et financières.