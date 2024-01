Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vantiva: réalisation d'une augmentation de capital réservée information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 09:30









(CercleFinance.com) - Vantiva (auparavant connue sous le nom de Technicolor) annonce la réalisation d'une augmentation de capital réservée de près de 87,6 millions d'euros libérée par compensation de créance, avec suppression du DPS au profit de CommScope.



Cette opération se traduit par l'émission de 134.704.669 actions nouvelles au prix unitaire de 0,65 euro, assimilables aux actions existantes et qui devraient être admises aux négociations sur Euronext Paris le 11 janvier.



A la suite de cette opération, qui intervient conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée générale mixte du 19 décembre dernier, le capital social de Vantiva se compose de 490.136.411 actions cotées sur Euronext Paris.





