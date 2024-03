Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vantiva: perte nette essuyée en 2023 information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Vantiva (anciennement Technicolor) publie pour 2023 un résultat net négatif de 285 millions d'euros, contre un profit de 151 millions en 2022, qui incluait un profit de 680 millions des 'activités arrêtées' provenant principalement de la distribution des actions de TCS.



Son EBITDA ajusté a reculé de 11,7% à 142 millions d'euros, soit une marge en hausse d'un point à 6,8% pour un chiffre d'affaires en recul de 25,3% à 2,07 milliards (-23,3% à changes constants), dans un contexte de réduction des commandes de ses clients.



Ayant toutefois atteint ses objectifs annuels et s'attendant à un début de reprise du marché d'ici la fin de cette année, Vantiva vise un EBITDA ajusté de plus de 140 millions d'euros et un FCF positif pour l'ensemble de son exercice 2024.





