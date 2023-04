Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vantiva: participation au plan de refinancement de TCS information fournie par Cercle Finance • 03/04/2023 à 10:31









(CercleFinance.com) - Vantiva a confirmé lundi son intention de participer au projet de refinancement de Technicolor Creative Studios, l'entité avec laquelle il formait l'ancien Technicolor jusqu'à l'automne dernier.



Le groupe parisien, dont les activités s'étendent des décodeurs aux logiciels IoT, a prévu de participer au plan à hauteur de 10 millions d'euros par le biais d'une émission d'obligations convertibles, avec une option portant sur 10 millions d'euros supplémentaires.



Dans son communiqué, l'ex-Technicolor précise que cette opération n'aura pas d'impact sur ses objectifs financiers.



TCS a officialisé ce matin les détails de son refinancement, qui prévoit l'apport d'argent frais ('new money') pour un montant de 170 millions d'euros, ainsi que le réaménagement de sa dette.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Vantiva progressait de presque 2% ce matin, dans un marché parisien en hausse de 0,4%. Le titre TCS gagnait lui autour de 1%.





