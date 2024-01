Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vantiva: nomination dans la division maison connectée information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - Vantiva annonce l'arrivée de Tim O'Loughlin, précédemment président de la région Amériques de Verifone, au poste de directeur exécutif en charge des activités commerciales Amériques de la division maison connectée.



Tim O'Loughlin dispose d'une expérience de plus de 20 ans en matière de gestion et de direction commerciale, marketing et service clients chez les principaux fournisseurs télécoms, principalement pour la région Amériques.



En parallèle, Mercedes Pastor prend la direction des activités commerciales de la division maison connectée pour la région Eurasie. Elle était directrice exécutive globale en charge des activités commerciales de la division maison connectée depuis 2022.





Valeurs associées VANTIVA Euronext Paris +4.00%