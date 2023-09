Vantiva lance la première solution SaaS IoT complète pour le secteur du self-stockage

(AOF) - Vantiva, anciennement connue sous le nom de Technicolor, leader technologique mondial dans la conception, le développement et la fourniture de produits et de solutions innovants qui connectent les personnes et les entreprises du monde entier aux contenus et aux services qu'elles aiment, a annoncé le lancement de Vantiva Smart Storage, la première solution complète de logiciel en tant que service dédié au Wi-Fi et à l’ Internet des objets (IoT), pour le secteur du self-stockage.

"Le secteur du self-stockage connaît une mutation technologique motivée par l'intérêt croissant des clients de la génération Z, férus de technologie et à court d'espace, qui attendent une intégration transparente de la technologie et des applications", a déclaré Reza Raji, Directeur exécutif de la division Espaces Intelligents de Vantiva. "Les propriétaires et les opérateurs de centres de stockage doivent s'adapter à cette nouvelle clientèle émergente avec des services de locations de box en ligne, du libre-service et de la gestion de site à distance. Cependant, tout cela repose sur la garantie d'une connectivité robuste et fiable à l'échelle du site, car c'est l'épine dorsale de toute solution IoT."

