Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vantiva: finalise l'acquisition de CommScope Home Networks information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 17:25









(CercleFinance.com) - Vantiva annonce ce jour la finalisation de l'acquisition de CommScope Home Networks, un autre spécialiste de la maison connectée.



Selon Vantiva, cette opération devrait permettre d'améliorer la rentabilité du groupe, d'élargir considérablement le portefeuille de clients et de consolider la capacité d'innovation, renforçant ainsi la présence de Vantiva sur le marché mondial des équipements domestiques (CPE).



' Cette acquisition est une étape clé dans le développement du groupe. [...] L'intégration de la division Home Networks se fera aussi au bénéfice de nos clients en accélérant nos innovations, augmentant notre capacité d'approvisionnement et de service, et en nous permettant de servir des nouvelles géographies ',déclare Luis Martinez-Amago, Directeur général de Vantiva.





Valeurs associées VANTIVA Euronext Paris +0.17%