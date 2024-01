Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vantiva: feu vert sud-africain à une acquisition information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 15:17









(CercleFinance.com) - Vantiva (auparavant connue sous le nom de Technicolor) annonce l'obtention de l'autorisation des autorités sud-africaines à procéder à l'acquisition des activités Home Networks de CommScope.



Avec cette autorisation, la société a levé toutes les conditions liées aux autorités de concurrence et franchit une nouvelle étape du processus d'acquisition. La signature définitive de l'opération devrait intervenir courant janvier 2024.



Selon elle, cette acquisition 'élargirait considérablement le portefeuille de clients de Vantiva, augmenterait sa présence dans des zones géographiques stratégiques et renforcerait les capacités d'innovation de l'entreprise'.





