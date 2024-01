Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vantiva: Briarwood Chase dilué à moins de 15% du capital information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 11:57









(CercleFinance.com) - Le fonds d'investissement américain Briarwood Chase Management a franchi en baisse les seuils de 20% et 15% du capital et des droits de vote de Vantiva suite à l'augmentation de capital réalisée par le groupe, selon un avis de l'Autorité des marchés financiers (AMF) publié ce jeudi.



L'AMF précise que le fonds basé dans le Delaware détenait 14,80% du capital et des droits de vote en date du 9 janvier.



Briarwood Chase Management a par ailleurs informé l'AMF qu'il détenait 1,04 millions de bons de souscription d'actions nouvelles (BSA) exerçables jusqu'au 22 septembre 2024, sachant que cinq BSA peuvent lui donner droit à souscrire à 10,5 actions nouvelles Vantiva à un prix unitaire de 1,365 euros, soit un maximum de 2,18 millions d'actions.



Le fonds ajoute détenir 16,93 millions d'actions Vantiva en raison de la détention de contrats d''equity swaps' portant sur 2,35 millions de titres et arrivant à échéance jusqu'au 7 octobre 2028 et 14,58 millions d'actions arrivant à échéance jusqu'au 9 octobre 2028.





Valeurs associées VANTIVA Euronext Paris -2.00%