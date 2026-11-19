Vanguard a lancé aux Etats-Unis un fonds indiciel coté (ETF) obligataire géré activement, dédié à la dette émergente. Le gestionnaire d’actifs américain l’a baptisé Vanguard Emerging Markets Bond Active ETF (VEMB).

Le gestionnaire avait déjà lancé en avril 2025 un ETF d’obligations à courte duration , également géré activement.

L’équipe obligataire de Vanguard pilote le nouvel ETF. Daniel Shaykevich et Mauro Favini, spécialistes de la dette émergente, en assurent la gestion. Le duo gère aussi le Vanguard Emerging Markets Bond Fund, qui totalise 5,7 milliards de dollars d’encours.

L'équipe obligataire «Vanguard Fixed Income Group» supervise plus de 2.900 milliards de dollars d’encours à l'échelle mondiale et réunit plus de 200 professionnels de l’investissement à travers le monde.

Le fonds investit dans des obligations souveraines émergentes en devises fortes, des obligations quasi souveraines, des obligations d’entreprises ainsi que des obligations émergentes en devises locales. Il s’adresse aux investisseurs recherchant à la fois une exposition au-delà des segments obligataires traditionnels et une gestion active sous format ETF.

Ses frais s'élèvent à 0,35?%, « ce qui le place parmi les produits actifs les moins chers de la catégorie des obligations émergentes », assure un communiqué de Vanguard.

« Les investisseurs recherchent de plus en plus des approches actives sur les obligations émergentes », a indiqué Sara Devereux, directrice des investissements de Vanguard Capital Management et responsable mondiale du Vanguard Fixed Income Group. Selon elle, la complexité de ce segment et la dispersion entre marchés rendent précieuses une sélection rigoureuse des titres et une gestion disciplinée des risques.

Laurence Marchal