Vanguard a annoncé jeudi le lancement de ses deux premiers ETF obligataires UCITS à gestion active en Europe, l'un consacré aux obligations d'entreprises en euros et l'autre au marché américain du haut rendement (high yield).

Le Vanguard Active EUR Corporate Bond UCITS ETF vise à surperformer le Bloomberg Euro Corporate Index grâce à une sélection active des obligations et à une gestion rigoureuse des risques. Le fonds pourra également investir ponctuellement en dehors de son indice de référence, notamment dans des obligations à haut rendement. Ses frais courants sont fixés à 0,07% jusqu'au 17 novembre 2027, avant de passer à 0,17%.

Le Vanguard Active USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF cible les obligations d'entreprises américaines à haut rendement et cherche à surperformer le Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index. Il pourra notamment investir dans des prêts à effet de levier. Ses frais s'élèveront à 0,15% pendant la première année, puis à 0,25%.

Les deux ETF seront cotés à Francfort, Milan et Amsterdam. Le fonds américain à haut rendement sera également négociable à Londres et sur la Bourse suisse SIX.

Ces lancements marquent une nouvelle étape dans le développement de l'offre de gestion active de Vanguard en Europe. Le gestionnaire américain, historiquement associé à l'investissement indiciel, s'appuiera sur son équipe obligataire, qui gérait plus de 3 000 milliards de dollars d'actifs à fin octobre 2026.

Les deux fonds seront proposés en parts de capitalisation, qui réinvestissent les revenus, et en parts de distribution, qui les reversent aux investisseurs. Les frais courants réduits s'appliqueront jusqu'au 17 novembre 2027, avant de remonter à leurs niveaux définitifs.