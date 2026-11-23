"L'or a reculé de 282,79 dollars l'once, soit 6,80%, en octobre et a terminé le mois à 3 874,62 USD. Les actions de sociétés minières aurifères, représentées par le MarketVector Global Gold Miners Index (MVGDXTR), ont reculé de 11,88% sur la même période. Malgré ce repli, le métal jaune a affiché un prix moyen de 4 107 USD l'once en octobre et s'établit en moyenne à environ 4 500 USD depuis le début de l'année 2026. C'est un niveau sain pour les producteurs, dont les réserves et l'économie des projets reposent sur des prix nettement inférieurs (Sources : World Gold Council, MarketVector, au mois d'octobre 2026).

Ce qui a changé cette année, c'est le parcours du métal. La volatilité réalisée annualisée de l'or s'établit autour de 29% en 2026, soit presque le double de la moyenne d'environ 15% observée au cours des cinq années précédentes (2021-2025).

Une forte corrélation doublée d'une asymétrie de marché

Face à ces fortes oscillations, comment les valeurs minières se sont-elles comportées ? "Cette année, les actions de sociétés minières aurifères ont montré une sensibilité plus élevée aux mouvements de l'or dans les deux sens, puis ont bien résisté durant la récente phase latérale. Cela fait de 2026 un test utile pour observer le comportement du secteur dans différents environnements de prix", observe Imaru Casanova, gestionnaire de portefeuille chez VanEck, société mondiale de gestion d'actifs.

Les données illustrées dans les graphiques ci-dessus confirment ce lien étroit, tant en termes de corrélation que de sensibilité (mesurée par le bêta, qui évalue la réaction des actions minières aux variations quotidiennes de l'or).

Sur l'ensemble de 2026, la corrélation des indices miniers (GDX et de GDXJ*) avec l'or atteint 0,84. Cela signifie que le cours de l'or explique environ 70% des mouvements quotidiens des minières, le reste provenant des marchés actions et des actualités spécifiques aux entreprises. (Note : la période du rallye de janvier fait exception avec une corrélation de 0,55, un chiffre moins significatif en raison d'une fenêtre d'observation très courte de moins de 20 jours de bourse).

"Dans le graphique ci-dessus, le rallye s'achève au point haut de l'or du 28 janvier. Nous divisons la phase de vente au 26 mars, date à laquelle sa séquence la plus marquée s'est terminée", détaille Imaru Casanova.

Cette période met également en lumière une forte asymétrie dans la réaction des marchés : "Lorsque l'or a fortement progressé en janvier, les minières n'ont capté qu'environ 1,2x à 1,3x du mouvement, car les investisseurs doutaient que cette hausse puisse durer. A l'inverse, lorsque l'or s'est retourné, les minières ont reculé d'environ 1,4x à 1,5x autant", souligne Imaru Casanova. Un marché lent à intégrer la hausse mais prompt à sanctionner la baisse peut ainsi maintenir les cours en dessous de leur juste valeur.

Le comportement des minières à travers quatre scénarios

Pour mieux comprendre cette dynamique, il convient d'analyser la réaction du secteur face aux différentes phases traversées par l'or en 2026, en les comparant aux scénarios initialement établis par VanEck.

Plus tôt cette année, la société de gestion avait présenté trois scénarios sur l'or pour les minières : hausse de l'or, or évoluant dans une fourchette et repli de l'or. Elle n'a pas inclus de forte phase de vente parmi ses scénarios initiaux, malgré la hausse spectaculaire de l'or plus tôt dans l'année.

Hausse de l'or (31 décembre - 28 janvier) : Les minières ont surperformé comme prévu dans ce scénario, bien que dans une mesure relativement limitée compte tenu de l'ampleur de la hausse de l'or.

Forte phase de vente (28 janvier - 10 juin, en deux phases) : Il ne s'agissait pas du scénario de repli que VanEck avait initialement envisagé. Il s'agissait d'une phase de vente plus profonde, et elle a été trop importante pour que les minières puissent l'absorber. Elles ont davantage reculé que l'or, et la résilience que la société de gestion attendait de marges solides ne s'est pas reflétée dans les cours des actions.

Evolution dans une fourchette (10 juin - 31 octobre) : C'est là que l'argument en faveur des minières est apparu. Alors que l'or dérivait à la baisse, les actions aurifères ont tout de même progressé, conformément au scénario de revalorisation que VanEck avait décrit.

Bilan annuel en repli (depuis le début de l'année, 31 décembre - 31 octobre) : Pris dans son ensemble, l'exercice ressemble beaucoup plus au repli que VanEck avait à l'esprit. Les producteurs de plus grande taille ont à peu près aussi bien résisté que le métal, ce qui correspond à la résilience décrite. Les sociétés de plus petite capitalisation ont sous-performé, mais cela n'est pas très surprenant, car elles ne bénéficient pas de nombreux avantages dont disposent les producteurs seniors et intermédiaires (liquidité abondante ; sources de revenus diversifiées, voire une source de revenus ; économies d'échelle ; sécurité du financement ; etc.) et leur reprise après une forte phase de vente peut prendre plus de temps.

"En outre, la première phase de la vente, qui comprenait le début de la guerre en Iran, a correspondu à une vente généralisée sur les marchés actions mondiaux, et nous pensons que cela a accru la pression vendeuse sur les actions aurifères au-delà du seul mouvement de l'or. Un marché lent à reconnaître la hausse et rapide à la retirer à la baisse peut laisser les actions en dessous de ce que justifient les fondamentaux. La période d'évolution dans une fourchette, durant laquelle les minières ont progressé alors que l'or dérivait à la baisse, semble correspondre à la fermeture d'une partie de cet écart", souligne l'analyste chez VanEck.

L'entreprise derrière le cours de l'action

Si les cours de bourse ont subi des secousses, l'activité réelle des entreprises est restée très robuste. "Les cours des actions des minières ont suivi l'or à la baisse, mais nous estimons que leurs activités ne se sont pas affaiblies", confirme Imaru Casanova qui identifie quatre piliers à cette résilience :

- Marges élevées . L'or a progressé plus vite que les coûts miniers, laissant les marges du secteur à des niveaux historiquement solides. L'or s'est établi en moyenne à environ 4 500 USD l'once jusqu'à présent en 2026, soit plus de 1 000 USD au-dessus de la moyenne de 2025 de 3 445 USD. Les coûts de maintien tout compris (AISC), une mesure large du coût total de production d'une once d'or qui inclut les coûts d'exploitation, les dépenses d'investissement de maintien et les frais généraux de l'entreprise, auraient augmenté d'environ 300 USD par once sur la même période.

- Bilans solides. Les positions nettes de trésorerie continuent d'augmenter chez de nombreux producteurs, les flux de trésorerie disponibles records leur permettant de réduire leur endettement.

- Potentiel de retour aux actionnaires. La génération de trésorerie récente a donné à de nombreux producteurs la flexibilité nécessaire pour soutenir les dividendes et les rachats d'actions, et certaines sociétés de plus petite taille ont mis en place leurs propres programmes de retour de capital.

- La croissance revient dans le débat. Après des années de sous-investissement, les entreprises peuvent intensifier l'exploration, faire progresser des projets organiques et envisager des opérations de fusions-acquisitions. Le remplacement des onces épuisées reste un défi, en particulier pour les plus grands producteurs, mais la génération de trésorerie se traduit par des perspectives de croissance plus attrayantes pour le secteur.

Dépenses d'investissement et perspectives de valorisation

Malgré ces fondamentaux solides, le marché reste méfiant dès qu'il s'agit de dépenses futures. "Lorsqu'un producteur d'or annonce un grand projet ou actualise les estimations de dépenses d'investissement d'un projet, l'action recule souvent. Les estimations de capital d'un projet peuvent augmenter à mesure que les études sont mises à jour, que les périmètres changent ou que les coûts augmentent. Les investisseurs gardent également en mémoire le cycle haussier précédent de l'or, lorsque la discipline en matière de capital s'était relâchée, explique l'experte.

Pourtant, la situation a changé. Aujourd'hui, les producteurs font preuve de plus de retenue et peuvent généralement financer leurs projets à partir des flux de trésorerie d'exploitation sans émettre de dette ni d'actions, ni mettre en place des couvertures sur le prix de l'or disproportionnées. En outre, ils fixent les réserves, les ressources et l'économie des projets à des prix de l'or nettement inférieurs au spot.

Pour la suite, la clé résidera peut-être dans le calme du marché. "Après une année agitée comme celle-ci, ce dont les actions aurifères pourraient avoir le plus besoin est peut-être que l'or se stabilise pendant un certain temps à ces niveaux. Un métal plus calme laisserait aux entreprises le temps de montrer ce qu'elles ont construit, avec des marges solides, des positions nettes de trésorerie et des plans de croissance publiés, sans un marché distrait par des variations de 20% ou plus du prix de l'or", conclut Imaru Casanova.

Lorsque les investisseurs peuvent se concentrer davantage sur l'activité sous-jacente et moins sur le prochain mouvement du métal, les cours des actions pourraient refléter leur juste valeur. Un écart entre les cours des actions et la valeur d'entreprise évaluée semble actuellement exister. Toutefois, cet écart pourrait ne pas se refermer dans la direction anticipée, et les fondamentaux économiques pourraient évoluer. Cela représente une analyse possible, et non une garantie de performance future.

* NDLR : GDX et GDXJ sont les symboles boursiers (tickers) de deux fonds indiciels cotés -ETF - gérés par la société VanEck, qui servent de référence mondiale pour suivre la performance des sociétés minières aurifères.

GDX - VanEck Gold Miners ETF - : Il réplique la performance des grandes et moyennes sociétés minières aurifères mondiales - les producteurs "seniors" et "intermédiaires". Ces entreprises disposent généralement de plusieurs mines en exploitation, d'une production diversifiée et d'une forte liquidité boursière (exemples : Newmont, Barrick Gold, Agnico Eagle). GDXJ - VanEck Junior Gold Miners ETF - : Il réplique la performance des petites sociétés minières aurifères (les "juniors"). Ce sont des producteurs de plus petite taille ou des sociétés en phase avancée d'exploration et de développement de projets.