VanEck lance un nouvel ETF pour le secteur de la défense

L'ETF suit l'indice MarketVector Global Defense Industry et exclut les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires à partir d'armes controversées ou qui ont manifestement enfreint les normes établies.

Il concerne aussi les solutions de formation et de simulation, la criminalistique numérique, les dispositifs de repérage et les applications d'authentification électronique ou d'identification biométrique.

Fondé sur une approche " pure play ", le fonds entend investir dans des sociétés qui tirent la majorité de leurs revenus des produits ou des services liés à la défense : les équipements de défense, la technologie aérospatiale, les systèmes et services de communication, la technologie des satellites, les véhicules aériens sans pilote, les logiciels de sécurité, le matériel et les services informatiques, les logiciels de cybersécurité.

(AOF) - VanEck, gestionnaire d’actifs américain, poursuit son expansion en Europe et annonce le lancement du VanEck Defense UCITS ETF. Ce nouvel ETF permet aux investisseurs (institutionnels et particuliers) d’investir dans les entreprises du secteur de la défense implantés dans les pays développés (Etats-Unis, France, Allemagne, Royaume-Uni). " C'est le seul ETF en Europe qui offre aux investisseurs un accès à ce secteur ", souligne le gestionnaire d'actifs.

