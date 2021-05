VanEck lance 5 ETF et 2 ETN, dont 1 Bitcoin et 1 sur l'Ethereum, en France

(AOF) - VanEck a annoncé le lancement d'une gamme de sept produits dont cinq ETF et deux ETN en France. Désormais, les solutions d'investissement du fournisseur d'ETF américain sont désormais accessibles dans 15 pays européens.

VanEck Vectors bitcoin ETN est une obligation négociée en Bourse intégralement couverte qui investit dans le Bitcoin. La stratégie permet d'accéder à la cryptomonnaie la plus liquide, couverte à 100 % par le Bitcoin et "stockée à froid" (cold storage) auprès d'un cryptodépositaire régulé avec une cryptoassurance (limitée).

VanEck Vectors ethereum ETN est une obligation négociée en Bourse intégralement couverte qui investit dans l'Ethereum. La stratégie permet d'accéder directement à la deuxième cryptomonnaie, est couverte à 100 % par l'Ethereum et "stockée à froid" (cold storage) auprès d'un cryptodépositaire régulé avec une cryptoassurance (limitée).

VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF investit dans titres d'entreprises mondiales de jeux vidéo et d'e-sports qui œuvrent au développement de jeux vidéo, d'e-sports et de matériels et logiciels afférents.

VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF investit dans la performance globale des entreprises impliquées dans la fabrication et l'équipement de semi-conducteurs.

VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF investit dans les grosses capitalisations mondiales de l'industrie minière de l'or et de l'argent. La stratégie permet d'accéder directement à une grande variété de mines d'or et d'argent de renommée mondiale.

VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF investit dans les petites et moyennes capitalisations mondiales de l'industrie minière de l'or et de l'argent. La stratégie permet d'accéder à des entreprises en phase d'exploration d'or ou en début de phase d'exploitation aurifère.

Le gestionnaire d'actifs américain propose enfin VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF. Il investit dans des entreprises américaines détenant des avantages concurrentiels (moat) sur le long terme et bénéficiant par ailleurs d'une valorisation attractive. Une stratégie smart bêta basée sur un modèle d'indexation éprouvé et transparent de Morningstar est appliquée à cet effet.