Vance affirme qu'on lui a assuré que Huang ne faisait pas l'objet d'une enquête avant sa réintégration

Le vice-président américain JD Vance a déclaré mercredi que l'administration Trump avait reçu l'assurance que Jensen Huang ne faisait pas l'objet d'une enquête avant que le conseil d'administration de Nvidia NVDA.O ne décide de le réintégrer au poste de directeur général.

S'adressant à la presse dans l'Ohio, Vance a ajouté qu'il ne pensait pas que Huang ait besoin d'une grâce et qu'il s'attendait à ce que Nvidia se conforme aux contrôles à l'exportation américains.