Le vice-président américain JD Vance a déclaré mercredi que l'administration Trump avait reçu l'assurance que Jensen Huang ne faisait pas l'objet d'une enquête avant que le conseil d'administration de Nvidia NVDA.O ne décide de le réintégrer au poste de directeur général.
S'adressant à la presse dans l'Ohio, Vance a ajouté qu'il ne pensait pas que Huang ait besoin d'une grâce et qu'il s'attendait à ce que Nvidia se conforme aux contrôles à l'exportation américains.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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