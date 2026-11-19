** Le titre du prestataire de services automobiles Valvoline VVV.N a progressé de 12,6 % à 37,58 dollars et figurait jeudi parmi les valeurs les plus performantes de l'indice S&P 1500 .SPSUP , après la publication de prévisions encourageantes

** L'action VVV atteint son plus haut niveau depuis plus de trois mois et s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis mars 2020

** Jeudi matin, la société basée dans le Kentucky a annoncé des prévisions pour l’exercice 2027, avec un BPA ajusté compris entre 1,85 et 2,05 dollars et un chiffre d’affaires entre 2,25 et 2,35 milliards de dollars, sur la base d’une croissance des ventes à magasins comparables (SSS) de 5 % à 7 % à l’échelle du réseau

** TD Cowen a maintenu sa recommandation « Achat », estimant que les prévisions de BPA dépassaient les attentes des investisseurs; la société de courtage ajoute qu’elle s’attend à ce que la direction commence à mettre en œuvre son programme de rachat d’actions à court terme afin de tirer parti du niveau bas du cours de l’action

** Pour le quatrième trimestre fiscal, VVV a affiché un chiffre d’affaires de 554,1 millions de dollars, en hausse de 22 % en glissement annuel, grâce à une croissance des ventes à magasins comparables (SSS) de 9,4 % à l’échelle du réseau, et un BPA ajusté de 42 cents; les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires de 561,5 millions de dollars et un bénéfice de 42 cents par action, selon LSEG

** Fin septembre, VVV a augmenté son autorisation de rachat d’actions de 175 millions de dollars, la portant à 500 millions de dollars

** Grâce à cette hausse, l’action VVV a progressé de 29 % depuis le début de l’année

** La recommandation moyenne de 18 analystes est « acheter »; le cours-cible médian est de 42 dollars