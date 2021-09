Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valtech : l'UE autorise l'acquisition par BC Partners information fournie par Cercle Finance • 20/09/2021 à 17:40









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement communautaire sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Valtech SE (Luxembourg) par BC Partners LLP (Royaume-Uni). Valtech est une agence mondiale de transformation des entreprises qui fournit des services de conseil en stratégie, de conception de services, de services technologiques et d'optimisation des plateformes numériques pour le commerce et le marketing multicanaux. BC Partners est une société d'investissement internationale. La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu des chevauchements horizontaux limités entre les activités des entreprises.

