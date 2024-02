Valse-hésitation à Wall Street

(AOF) - Les marchés actions américains évoluent proches de l’équilibre. Si aucune statistique n’est attendue aujourd’hui, le rendement du 10 ans se replie après avoir enregistré au cours des 2 derniers jours sa plus forte hausse de depuis juin 2022. Les résultats des entreprises reprennent la main sur la macroéconomie. Si Palantir bondit comme prévu grâce à ses perspectives, Eli Lilly ne bénéficie pas de ses objectifs supérieurs aux attentes. Vers 17h30, l’indice Dow Jones gagne 0,21% à 38461 points tandis que le Nasdaq Composite s’effrite de 0,03% à 15593 points.

Palantir Technologies s'envole de 24,52% à 20,82 dollars, portant ses gains sur un an à plus de 60%. Bénéficiant de l'essor de l'intelligence artificielle, l'entreprise de logiciels d'analyse de données a dévoilé des résultats en forte progression et des objectifs meilleurs qu'attendu. "Palantir est bien placé pour bénéficier de la forte demande pour ses produits d'IA, en particulier dans le segment commercial", explique HSBC. Jefferies a pour sa part relevé son opinion de sous-performance à conserver, avec un objectif rehaussé de 13 dollars à 22 dollars.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

DuPont

DuPont de Nemours est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir dégagé au quatrième trimestre un bénéfice par action ajusté de 0,87 dollar, en baisse de 2% mais supérieur au chiffre de 0,85 dollar attendu. Le fabricant de produits chimiques affiche un chiffre d'affaires de 2,9 milliards de dollars en baisse de 7% sur un an, inférieur aux 2,93 milliards attendus. Les perspectives pour le 1er trimestre sont inférieures aux attentes, avec un bénéfice par action ajusté attendu entre 0,63 et 0,65 dollar contre 0,67 attendu.

Eli Lilly

Eli Lilly est attendu en nette hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé mardi prévoir un bénéfice supérieur aux attentes pour 2024. Sur les trois derniers mois de 2023, le bénéfice par action ajusté ressort à 2,49 dollars, en hausse de 19% sur un an contre 2,19 dollars attendus. Le chiffre d’affaires a progressé de 28% à 9,35 milliards de dollars, au lieu de 8,93 milliards attendus. Il a bénéficié du succès de ses produits Zepbound et Mounjaro visant à soigner l'obésité et le diabète respectivement.

Hertz

Le loueur de véhicules Hertz a dévoilé une perte plus lourde qu’anticipé. Au quatrième trimestre, le groupe a essuyé une perte nette de 348 millions de dollars contre un bénéfice net de 116 millions de dollars un an plus tôt. Corrigée des éléments exceptionnels, la perte par action est ressortie à 1,36 dollar. Elle est bien supérieure au consensus Bloomberg s’élevant à - 76 cents par action. Ses comptes intègrent une charge nette liée à la cession de 20000 Tesla et véhicules électriques.

Palantir

L'entreprise de logiciels d'analyse de données Palantir Technologies est attendue en forte hausse grâce à des résultats en forte amélioration. Au quatrième trimestre, Palantir Technologies a enregistré un bénéfice net part du groupe de 93,39 millions de dollars, soit 4 cents par action contre un profit de 30,88 millions de dollars ou 1 cent par titre, un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 8 cents, en ligne avec les attentes. Ses revenus ont augmenté de 20% à 608 millions de dollars, dépassant les attentes du marché : 602,90 millions de dollars.

Spotify

Spotify est attendu en nette hausse dans les échanges d'avant-Bourse. Le géant du streaming musical a dévoilé des prévisions nettement plus optimistes pour le trimestre entamé, tablant sur un bénéfice opérationnel de 180 millions d'euros, bien au-dessus du consensus de 84,6 millions d'euros. Pour son quatrième trimestre fiscal, la firme suédoise a accusé une perte opérationnelle de 75 millions d'euros et une perte nette de 70 millions d'euros. Ses revenus s'élèvent à 3,67 milliards d'euros sur la période, en amélioration de 16% en glissement annuel, contre 3,72 milliards de consensus.