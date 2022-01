Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: vers un test des 15,5E information fournie par Cercle Finance • 18/01/2022 à 14:57









(CercleFinance.com) - Toujours bloqué sous les 18E, Valneva essuie l'une des plus fortes baisses du SBF120 et retrouve les 16E. Il pourrait tester le plancher des 15,5E du 5 janvier, plancher dont la cassure pourrait précéder le comblement du 'gap' des 12,24E du 15 octobre.





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -5.35%