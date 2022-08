Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: vers un programme ATM sur le Nasdaq information fournie par Cercle Finance • 15/08/2022 à 08:12









(CercleFinance.com) - Valneva annonce avoir déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) un complément de prospectus relatif à un programme de financement en fonds propres 'At-the-Market' (programme ATM) sur le Nasdaq.



Dans le cadre de ce programme, la société de vaccins peut émettre auprès d'investisseurs éligibles, un montant brut total allant jusqu'à 75 millions de dollars sous forme d'American Depositary Shares (ADS), chaque ADS représentant deux actions ordinaires.



Valneva a actuellement l'intention d'utiliser le produit net des ventes d'ADS, principalement pour la recherche et le développement des candidats vaccins, le fonds de roulement et les besoins généraux de la société, à sa discrétion.





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -1.29%