Valneva : vers un doublement en 3 mois (vers 20E)

(CercleFinance.com) - Valneva grimpe de pratiquement +10% vers 18E et affiche désormais une 'directissime' de +75% depuis son plancher des 10,48E du 11 août: +7,5E en 11 séances de hausse sur une série de 13, dont 6 de record absolu consécutives. Avec le franchissement de l'ex-zénith des 15,6E (en intraday) du 8 février, Valneva semble s'être ouvert le chemin d'un doublement depuis ses planchers de la fin mai et d'un quadruplement depuis ceux de début septembre 2020 (4,8E).

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +11.62%